17.02.2026
Република Најнови вести
Вторник, 17 февруари 2026
Неделник

Силен земјотрес во БиХ

Балкан

17.02.2026

Фрипик

Сеизмолошката служба при Одделот за геофизика на Факултетот за физика информира дека денеска во 17:31 часот е регистриран земјотрес со епицентар во близина на Ливно, Босна и Херцеговина.

Според официјалните податоци, магнитудата на земјотресот изнесувала 4,4 степени според Рихтеровата скала, додека интензитетот во епицентарот бил проценет на V-VI степени според Европската макросеизмичка скала (EMS).

Во истата област, во 17:45 часот, бил регистриран и втор, послаб земјотрес со магнитуда од 2,8 степени според Рихтер, со интензитет од III-IV степени според EMS скалата.

Земјотресот бил почувствуван во поголем дел од централниот Јадран, западна Херцеговина и централна Босна. Според податоците на Европскиот сеизмолошки центар, кој прв ги евидентирал потресите, пристигнале повеќе од 450 пријави од граѓани од поширокиот регион – од Задар, преку Сплит, до Метковиќ и Мостар.

