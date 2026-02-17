Силен земјотрес во БиХ

Фрипик

Сеизмолошката служба при Одделот за геофизика на Факултетот за физика информира дека денеска во 17:31 часот е регистриран земјотрес со епицентар во близина на Ливно, Босна и Херцеговина.

Според официјалните податоци, магнитудата на земјотресот изнесувала 4,4 степени според Рихтеровата скала, додека интензитетот во епицентарот бил проценет на V-VI степени според Европската макросеизмичка скала (EMS).

Во истата област, во 17:45 часот, бил регистриран и втор, послаб земјотрес со магнитуда од 2,8 степени според Рихтер, со интензитет од III-IV степени според EMS скалата.

Земјотресот бил почувствуван во поголем дел од централниот Јадран, западна Херцеговина и централна Босна. Според податоците на Европскиот сеизмолошки центар, кој прв ги евидентирал потресите, пристигнале повеќе од 450 пријави од граѓани од поширокиот регион – од Задар, преку Сплит, до Метковиќ и Мостар.