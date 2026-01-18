 Skip to main content
18.01.2026
Република Најнови вести
Недела, 18 јануари 2026
Неделник

Oва е математиката за пласман во втората фаза: Ни треба висока победа против Романија и уште повисок пораз на Португалија против Данска

Ракомет

18.01.2026

 Македонските ракометри попладнево одиграа нерешено 29:29 против Португалија и со тоа го освоија првиот бод во групата. За пласман во следната фаза ќе ни биде потребна математика за да стигнеме на второто место во групата. 

Македонските ракометари во првиот дуел загубија од Данска со 24:36 и имаме негатива од 12 гола, додека Португалија по првиот дуел има +6 .

Во последното коло противник ни е Романија и за пласман на второто место ќе треба да имаме висока победа, а притоа Данска да стигне до убедлив триумф против Португалија.  

Победа против Романија во третото коло од групата на македонските ракометари може да ни го донесе и второто место во групата, но секако ќе го чекаме исходот од дуелот на Данска и Португалија, кој се игра по нашиот натпревар. 

Нерешено со Португалија: Томовски е нашиот херој, Македонија останува во игра за втората фаза

Освојување и на третото место во групата како една од варјантите (потребна ќе биде победа над Романија) ќе значи подобар вкупен пласман и евентуално избегнување на играње на два баража за Светското првенство следната година.

