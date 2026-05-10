 Skip to main content
10.05.2026
Република Најнови вести
Недела, 10 мај 2026
Неделник

Ракометарите ги почнуваат подготовките за баражот со Словачка

Ракомет

10.05.2026

Фото: РФМ

Македонската ракометна репрезентација денес го имаше првиот собир пред претстојните бараж дуели против Словачка за пласман на Светското првенство 2027.

Првиот натпревар ќе се одигра на 14 мај во 19 часот во Прешов, Словачка, додека реванш бараж натпреварот ќе се одигра на 17 мај во 19 часот во СЦ „Борис Трајковски“ во Скопје.

На собирот присуствуваше и претседателот на Ракометната федерација на Македонија, Александар Стефанов, кој ги поздрави репрезентативците и стручниот штаб, посакувајќи им многу среќа и успешен настап во претстојните бараж натпревари. 

Поврзани вести

Uncategorized  | 10.04.2026
Moже ли жанската ракометна репрезентација до пласман на СП?
Ракомет  | 05.03.2026
Македонските ракометарки водеа цел меч во Белгија, но на крајот загубија
Ракомет  | 04.03.2026
Во Македонија ќе се игра младинско светско ракометно првенство