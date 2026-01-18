 Skip to main content
18.01.2026
Република Најнови вести
Недела, 18 јануари 2026
Неделник

Нерешено со Португалија: Томовски е нашиот херој, Македонија останува во игра за втората фаза

Ракомет

18.01.2026

Македонија одигра нерешено со Португалија со што останавме во игра за пласман во втората фаза. 29-29. Maкедонија беше подобра во прото полувреме кога имавме само два негатива. Во второто влеговме во играта на Португалците, со брзина која никако не ни одговара. Имавме и пет негатива. На осум минути до крајот некако дојдовме до минус еден со неколку одлични одбрани на Томовски. Во 54 минута Томовски повторно имаше значајна одбрана по што Серафимов изедначи на 26-26 со серија 5-1.

Веднаш потоа искучување за Атанасијевиќ што не исрли за момент од серијата. На пет минути до крај Кузмановски изедначи на 27 -27. Во 56-та повторно пенал за Португалците што го користат за гол предност. Ѓоргиев во следниот напад не постигна гол иако беше очигледно дека е под фаул. По гледањето на снимката имаше две минути за противикот и пенал за нас кој го користи Кузмановски за 28-28. Португалија со играч помалку даде гол за 28-29 а возврати Велковски за 29-29. Во последната минута Португалија имаше два напади но Томовски беше херој.

Oва е математиката за пласман во втората фаза: Ни треба висока победа против Романија и уште повисок пораз на Португалија против Данска

