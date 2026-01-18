 Skip to main content
18.01.2026
Република Најнови вести
Недела, 18 јануари 2026
Неделник

Во Истанбул запленети приближно три милиони наркотични таблети

Свет

18.01.2026

Фото: Freepik

Вкупно 2,76 милиони наркотични таблети и 314 килограми наркотични супстанции се конфискувани во операција против трговијата со дрога во Истанбул, објави турскиот министер за внатрешни работи Али Јерликаја на платформата Икс.

Во полициската акција приведени се две лица под обвинение за дистрибуција на наркотици.

Јериклија наведе и дека во друга полициска операција во Истанбул Текирдаг, Коџаели, Сакарја и во Хатај, приведени се седум лица осомничени за поврзаност со операцијата на шпанската полиција од пред неколку дена, во која беше пресретнат брод со 10 тони кокаин. Во акцијата на шпанската полиција приведени се 13 членови на екипажот, меѓу кои четворица Турци, еден Србин, еден Унгарец и седум Индијци.

Поврзани вести

Култура  | 17.11.2025
Камерно-музички рецитал „Пијанофорте – заедно за младите“ во Истанбул
Култура  | 10.11.2025
Во Македонскиот културен центар во Истанбул се одржа поетска вечер „Писма од Македонија“, посветена на поетското творештво на Бранко Цветкоски
Патувања  | 07.11.2025
Ова се трите најпосетувани градови во светот
﻿