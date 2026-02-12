Во Истанбул отворен Музејот на мозаици „Зејтинбурну“

Во центарот на Истанбул неодамна беше отворен Музејот на мозаици Зејтинбурну, кој веднаш стана задолжителна локација за посета за сите љубители на културата. Најновиот музеј во градот нуди извонреден приказ на историјата и богатото културно наследство на Туркије, а посетителите можат да уживаат во прекрасни мозаици и тоа во нивната оригинална поставеност.

Музејот е сместен во историската поранешна воена болница, сега Центар за уметност Казличешме, која е прекрасно реставрирана зграда од црвена тула од отоманската ера. Карактеристичните мозаици изложени во музејот се откриени за време на реставрацијата на зградата во 2015 година, на длабочина од приближно 1,5 метри под површината.

Мозаиците датираат од 4 до 5 век од нашата ера и се верува дека се дел од локална римска вила. Изработени се со техниката „opus tessellatum“ и се одлични примери на доцноримската и раноисточната римска уметност. Се одликуваат со впечатлив спектар на орнаменти, од геометриски дизајни и ѕвезди, до полигонални композиции и цветни мотиви.

Поттикнати од можноста геометриските обрасци на мозаиците забележани на подот на зградата да се протегаат надвор од структурата, во 2019 година почнуваат пробни ископувања под надзор на Археолошките музеи во Истанбул. Овие ископувања не само што открија продолжение на мозаиците, туку и донесоа на виделина неочекувано и значајно откритие: значаен мермерен саркофаг што содржи останки од две лица.

Освен фасцинантните мозаици што се протегаат на површина од 190 м², во Музејот на мозаици Зејтинбурну се изложени и подеднакво импресивни археолошки експонати. Мермерниот саркофаг, гробницата од тули и човечките остатоци поврзани со овие структури се меѓу најинтригантните, а теракотните садови и монетите од различни векови укажуваат на долгогодишниот континуитет на животот во областа.

Музејот на мозаици Зејтинбурну во својот состав има и библиотека, изложбени сали и други културни простории, нудејќи им на посетителите разновиден центар што го оживува културниот живот во регионот и интересни содржини за истражување.