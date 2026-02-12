Посебен режим на сообраќај во Скопје

Со почеток од 12.00 часот денеска од страна на Сојузот на синдикати на Македонија ќе биде одржан протест пред Стопанска Комора на ул.„Димитрие Чуповски “ и ул.„Даме Груев“ и сообраќајот ќе биде пренасочен по околните сообраќајници.

Од тие причини Единицата за безбедност на патниот сообраќај ќе преземе мерки за посебен режим на сообраќајот во централното градско подрачје на Град Скопје.