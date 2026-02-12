Посебен режим на сообраќај во Скопје

 Skip to main content
12.02.2026
Четврток, 12 февруари 2026
12.02.2026

Со почеток од 12.00 часот денеска од страна на Сојузот на синдикати на Македонија ќе биде одржан протест пред Стопанска Комора на ул.„Димитрие Чуповски “ и ул.„Даме Груев“ и сообраќајот ќе биде пренасочен по околните сообраќајници.

Од тие причини Единицата за безбедност на патниот сообраќај ќе преземе мерки за посебен режим на сообраќајот во централното градско подрачје на Град Скопје.

Апелираме до сите граѓани учесници во сообраќајот да се почитуваат наредбите кои ќе ги даваат полициските службеници, информира МВР.

