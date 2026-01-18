 Skip to main content
18.01.2026
Недела, 18 јануари 2026
Николоски објави видео од експресниот пат Градско -Дреново (Прилеп), цела Пелагонија се поблиску до Скопје

18.01.2026

Фото: Принтскрин

Вицепремиерот и министер за транспорт Александар Николоски на својот фејсбук профил објави видео од експресниот пат Градско -Дреново (Прилеп).

– Во пресрет на големиот празник Богојавление – Водици погледнете го ова ноќно видео од експресниот пат Градско Дреново (Прилеп).  Со овој експресен пат Прилеп, Битола, Ресен, Могила, Новаци, Крушево и цела Пелагонија се поблиску до главниот град Скопје, а се патува и многу побезбедно! За многу години! Бог се јави – напиша во објава на Фејсбук вицепремиерот Николоски. 

