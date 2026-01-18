 Skip to main content
18.01.2026
Република Најнови вести
Недела, 18 јануари 2026
Неделник

Сообраќајот непречено, по наместа влажни коловози

Живот

18.01.2026

Сообраќајот на државните патишта се одвива непречено по наместа влажни коловози, информира АМСМ во вечерниот извештај за состојбата на патиштата.

Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е умерен. На граничните премини од македонска страна, нема подолги задржувања за влез и излез од државата.

АМСМ препорачува прилагодена брзина на движење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација и внимателно управување со возилата, особено на патиштата низ котлините, речните долини и клисурите, каде има можност од појава на одрони. Ова посебно се однесува за делниците Катланово – Велес, Маврово – Дебар – Струга, Виница – Берово и Кочани – Делчево.

Во сила е законската обврска за задолжително поседување на зимска опрема во возилата, без оглед на моменталната временска состојба.

Поврзани вести

Сервиси  | 30.12.2025
Во прекин сообраќајот на Евзони: Изменет сообраќаен режим на делницата Прилеп – Битола од Коридор 10
Сервиси  | 11.12.2025
Прекинат е сообраќајот на Богородица поради блокади на грчките земјоделци
Живот  | 08.12.2025
Намалена видливост поради магла на планинските превои Ѓавато и Пресека
﻿