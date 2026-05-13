 Skip to main content
13.05.2026
Република Најнови вести
Среда, 13 мај 2026
Неделник

Гоце Георгиевски кариерата ќе ја заврши во Вардар

Ракомет

13.05.2026

 Капитенот на Вардар, Гоце Георгиевски потпиша нов договор за наредната сезона и својата богата кариера ќе ја заврши во „црвено-црниот“ дрес.

– РК Вардар е неизмено горд што нашиот капитен го продолжи договорот за уште една сезона и својата кариера ќе ја заврши во нашиот клуб.
Се надеваме со уште поуспешна сезона од актуелната-стои во објавата на Вардар.

Георгиевски потекнува од школата на Металург, а во својата богата кариера бележеше одлични настапи во екипите на Тулуз-Франција и Букурешт-Романија.

Во Вардар пристигна во сезоната 2020/21 и од тој момент, претставува незаменлив дел од двократниот европски шампион.