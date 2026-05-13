Гоце Георгиевски кариерата ќе ја заврши во Вардар

Капитенот на Вардар, Гоце Георгиевски потпиша нов договор за наредната сезона и својата богата кариера ќе ја заврши во „црвено-црниот“ дрес.

– РК Вардар е неизмено горд што нашиот капитен го продолжи договорот за уште една сезона и својата кариера ќе ја заврши во нашиот клуб.

Се надеваме со уште поуспешна сезона од актуелната-стои во објавата на Вардар.

Георгиевски потекнува од школата на Металург, а во својата богата кариера бележеше одлични настапи во екипите на Тулуз-Франција и Букурешт-Романија.

Во Вардар пристигна во сезоната 2020/21 и од тој момент, претставува незаменлив дел од двократниот европски шампион.