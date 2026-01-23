Ристовски: Министерството за спорт создава стабилна основа за развој на македонскиот спорт

Приоритет на Министерството за спорт со поддршка од Владата е прво да направиме спортска инфраструктура и да го подигнеме македонскиот спорт од оној слободен пад во којшто беше затекнат, истакна министерот за спорт Борко Ристовски во емисијата „Само интервју“ на Канал 5.

Министерството за спорт по периодот на трансформација од поранешната Агенција за млади и спорт, прерасна во институција која произведува позитива, институција која го исплати заостанатиот долг, односно субвенциите за спортот што беа ветени, но не и реализирани од претходната Влада. Успеавме да најдеме заеднички јазик со операторите за оние проекти кои беа започнати пред неколку години и оставени на пола. Повеќето од тие проекти се веќе реализирани или се во завршна фаза. Направивме комплетна реконструкција на спортските сали во Радовиш, во Ново Село, при крај е реконструкцијата на салата „Расадник“ во Скопје, а во интерес на студентите ќе биде комплетно реконструирана салата на УКИМ која со години беше оставена како руина. Отпочнуваме изградба на три нови сали во Скопје и во Крушево. Изградивме над 40 мултифункционални игралишта низ целата држава. Приоритет на Министерството за спорт со поддршка од Владата е прво да направиме спортска инфраструктура како основа и работиме во таа насока – истакна Ристовски.

Министерот Ристовски изрази задоволство од тоа што е сработено од страна на новото Министерство за спорт во изминатиот период од неговото формирање во јули 2024 година и најави неколку стратешки проекти што ќе бидат реализирани во текот на оваа година.

Задоволен сум од мојата работа, иако секогаш оставам простор дека може да биде и подобро. Во оваа работа влегов со една цел – да направам промени во спортот и да оставам трајни вредности во спортот, а тоа може да се оствари само доколку направите резултати во својата работа – рече Ристовски.

Покрај реализацијата на инфраструктурните проекти, една од стратешките цели на Министерството за спорт за наредниот период е изготвувањето на новиот Закон за спорт.

Завршени се компаративните анализи и предлог законот треба да биде готов до крајот на годината. Новиот Закон за спорт кој е во подготовка треба да биде столб и основа за тоа како треба да изгледа спортот во Македонија – посочи министерот за спорт.

Во однос на средствата што се доделуваат како државна помош во спортот, Ристовски истакна дека резултатите се единствените критериуми по кои се распределуваат средствата од државните субвенции и соопшти дека годинава ќе бидат распределени 12 милиони евра по две основи – субвенции во спортот и средства од игри на среќа и акцизи.

Во текот на февруари ќе бидат исплатени субвенциите за спорт, односно средствата коишто ги има одвоено државата преку Министерството за спорт за субвенционирање на федерации, на клубови и на поединци. Во месец мај ќе почнеме да ги исплаќаме средствата од игрите на среќа. Резултатите се основните критериуми по кои се делат субвенциите, така и никако поинаку. Има незадоволни затоа што претходно средствата од државата ги делела Комисија според тоа кој е подобоен, а кој неподобен и токму поради тоа сега има обвиненија. Мора да ставиме јасно до знаење, дека Македонија и Министерството за спорт не може да ги поддржува сите спортови. Можеме да ги помагама сите спортови, но сите не можеме да ги финансираме. Треба да се направи јасна дистинкција кои спортови се најуспешни во Македонија и тие спортови да бидат од А категорија. Олимписките спортови секогаш ќе бидат пред неолимписките – нагласи Ристовски.

Министерот за спорт во интервјуто за Канал 5 се осврна и на неодамнешниот настап на машката ракометна репрезентација на Македонија која заврши на 14.место на Европското првенство што се одржува во Данска, Норвешка и Шведска и изрази задоволство од постигнатите резултати.

Кога ќе се земе предвид со кого игравме на ова Европско првенство, дека имавме противници како што се Данска, Португалија и Романија, треба да сме задоволни со освојување на 14. место. Јас би сакал и во многу други области да сме 14-ти во Европа. Секако дека сум задоволен, меѓутоа секогаш има простор да биде и подобро. Убаво е да се има големи очекувања, но тие очекувања треба да бидат базирани на реална основа – рече Ристовски.

Со своето долгогодишно искуство како поранешен репрезентативец на Македонија, а сега министер за спорт, Ристовски истакна дека главната сила на оваа репрезентација не е индивидуалниот, туку колективниот квалитет и упати пофалба и за работата на селекторот Кирил Лазаров.