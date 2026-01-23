Класичните мобилни телефони подобро ќе го издржат студот од паметните телефони

Електрониката, генерално, не ги сака екстремните температури, а студот најмногу влијае на батериите, особено литиум-јонските батерии, кои денес се користат во повеќето преносни уреди. На ниски температури, хемиските процеси во батеријата се забавуваат, поради што капацитетот привремено се намалува, а во некои случаи може да се појави трајно оштетување.

Класичните мобилни телефони со копчиња генерално имаат поцврста електроника и помалку чувствителни батерии, па затоа подобро ќе го издржат студот од паметните телефони на температури под нулата. Моделите на паметни телефони се почувствителни поради поголемите екрани, посложените кола и потенките куќишта, а студот може да предизвика побавно работење, неочекувани исклучувања или нагло опаѓање на нивото на батеријата.

Слушалките, особено безжичните, имаат многу мали батерии кои се уште почувствителни на студот. Кај жични слушалки, конектор за ладно се вметнува во приклучокот на уредот, што може да доведе до појава на влага на самиот конектор.