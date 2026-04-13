Кадилак планира да премине на сопствен Формула 1 мотор во 2029 година

13.04.2026

Facebook / Cadillac F1 Team

Извршниот директор на Кадилак, Ден Торис, зборуваше за работата на Формула 1 тимот на сопствена погонска единица.

За потсетување, тимот моментално користи мотор на Ферари.

Проектот е пред предвидениот рок. Моментално планираме да преминеме на погонска единица на Кадилак во 2029 година. Што се однесува до индивидуалната сопственост, секој мора да обезбеди нешто свое, нели? Ферари има своја единица, а ние развиваме своја единица заедно со одделот за мотори на Џенерал Моторс. Развиваме свои мотори и ќе го донесеме нашиот производ на стартната мрежа на Формула 1. Тука ќе има оддел. Ќе бидеме клиентски тим за Ферари и, паралелно, ќе развиваме свој мотор – а тоа е работа на Џенерал Моторс.

Потенцијална промена на регулативата во 2031 година? Се подготвуваат нови регулативи, да, па затоа ја следиме ситуацијата. Но, според сегашните прописи, планираме да го лансираме сопствениот мотор во 2029 година. Прописите може да се променат пред 2031 година. Можеби нема да се променат потоа. Без оглед на финансирањето, мислам дека е важно што поскоро да видиме мотор на „Кадилак“ на мрежата. Тоа е главната цел, според мене. Ако има начин да се забрзаат работите, ќе го направиме тоа. Но, во моментов сме фокусирани на 2029 година“, изјави Таурис.

Кадилак оваа сезона дебитира во светскиот шампионат во Формула 1. 

