 Skip to main content
14.01.2026
Република Најнови вести
Среда, 14 јануари 2026
Неделник

Ѓорчевска не успеа во второто коло во квалификациите на Австралија Опен

Останати спортови

14.01.2026

Македонската тенисерка Лина Ѓорческа го загуби денешниот меч од второто коло од квалификациите на Австралија опен. Поуспешна од неа беше Словенката Тамара Зиданшек со 2:1 во сетови (4:6, 6:2 и 7:5) за два часа и 15 минути игра. 

Ѓорческа имаше одличен почеток и првиот сет го доби со 6:4 во гемови откако успеа да направи два брејка наспроти еден на ривалката, која пак резултатски се врати во игра откако го доби вториот сет со 6:2 во гемови.

Во решавачкиот сет Ѓорческа имаше одличен старт и брејк предност водеше со 1:0, а потоа и 3:1. Но, Зиданшек успеа да шестиот гем да изедначи на 3:3. Клучен за поразот беше 12. гем на сервис на Ѓорческа кога ривалката направи нов брејк што значеше и добивање на сетот со 7:5. Притоа Ѓорческа успеа да спаси една меч топка.

По поразот Ѓорческа не успеа да го повтори резултатот од 2017 година кога беше дел од финалето на квалификациите на Грен слемот во Мелбурн.

Ова за Лина Ѓорческа беше трето учество во квалификациите на Австралија опен

Поврзани вести

Останати спортови  | 13.01.2026
Ѓорческа во борба за финале на квалификациите на Австралија опен
Останати спортови  | 29.12.2025
Ќе биде ли нашата Лина прва македонска тенисерка која настапила на Гренд Слем?
Останати спортови  | 03.11.2025
Ѓорческа со мал пад на ВТА листата
﻿