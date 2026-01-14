Американскиот музичар номиниран за Греми, пронајден мртов во својот дом

Американскиот музичар номиниран за Греми, Џон Форте, познат по своите соработки со Fugees и Refugee Camp All-Stars, почина на 50-годишна возраст. Во попладневните часови во понеделникот, 11 јануари, тој бил пронајден мртов во својот дом во Чилмарк, Масачусетс, соопшти полицијата.

Шефот на полицијата во Чилмарк, Шон Славин, изјави дека нема знаци на насилство или „очигледна причина за смрт“. Случајот е проследен до канцеларијата на државниот медицински испитувач, кој ќе спроведе истрага.

Роден њујорчанец, Форте беше музичко чудо од дете кое го привлече вниманието на јавноста во своите рани 20-ти години како соработник на албумот „The Score“ на Fugees, добитник на Греми и „The Carnival“ на Вајклиф Џин, номиниран за Греми.

Како мултиинструменталист и рапер, тој издаде и соло албуми како „Poly Sci“ и „I John“, на кои соработуваше со познати музичари, вклучувајќи ја и Карли Сајмон.

Во 2000 година, тој беше уапсен на Меѓународниот аеродром Њујорк под обвинение за поседување течен кокаин и трговија со дрога. Осуден е на 14 години затвор, но неговата казна е преполовена по седум години со одлука на тогашниот американски претседател Џорџ В. Буш. Меѓу јавните личности кои се залагаа за негово ослободување беше и Карли Сајмон.

По него останаа сопругата, фотографката Лара Фулер, и две деца.