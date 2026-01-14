Осум дена притвор за скопјанецот кој ја искрши вратата на Бугарската амбасада

Кривичниот суд му одредил осум дена притвор на скопјанецот кој во неделата ја искрши влезната врата на Бугарската амбасада во Скопје на барање на обвинителството поради можност за бегство и дека ќе го повтори кривичното дело.

– На 11 јануари, осомничениот од омраза ја оштетил влезната врата на Амбасадата на Република Бугарија, така што со камен го скршил стаклото на вратата и веднаш се одалечил во непознат правец – соопштија надлежните.

Скопјанецот во неделата ја искршил влезната врата на Амбасадата на Бугарија во центарот на Скопје. Инцидентот е потврден со фотографии и видео, објавени од бугарското Министерство за надворешни работи, кое реагираше остро, оценувајќи го настанот како напад врз дипломатската мисија на државата. На видеото, напаѓачот се приближува до амбасадата и со силен удар замавнува кон вратата, по што заминува.