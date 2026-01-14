 Skip to main content
14.01.2026
Република Најнови вести
Среда, 14 јануари 2026
Неделник

Осум дена притвор за скопјанецот кој ја искрши вратата на Бугарската амбасада

Македонија

14.01.2026

Кривичниот суд му одредил осум дена притвор на скопјанецот кој во неделата ја искрши влезната врата на Бугарската амбасада во Скопје на барање на обвинителството поради можност за бегство и дека ќе го повтори кривичното дело.

– На 11 јануари, осомничениот од омраза ја оштетил влезната врата на Амбасадата на Република Бугарија, така што со камен го скршил стаклото на вратата и веднаш се одалечил во непознат правец – соопштија надлежните.

Скопјанецот во неделата ја искршил влезната врата на Амбасадата на Бугарија во центарот на Скопје. Инцидентот е потврден со фотографии и видео, објавени од бугарското Министерство за надворешни работи, кое реагираше остро, оценувајќи го настанот како напад врз дипломатската мисија на државата. На видеото, напаѓачот се приближува до амбасадата и со силен удар замавнува кон вратата, по што заминува.

Поврзани вести

Хроника  | 12.01.2026
Уапсено лицето што скрши стакло на бугарска Амбасада
Македонија  | 12.01.2026
Осуден инцидентот пред бугарската амбасада, се работи за изолиран случај
Македонија  | 12.01.2026
Моментот на кршење на стаклото на бугарската амбасада – лице поминува, удира со рака и заминува
﻿