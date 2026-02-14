Тудор на клупата на Тотенхем, ќе го крене ли од дното?

Хрватскиот тренер Игор Тудор ја даде првата изјава по неговото назначување за главен тренер на Тотенхем.

Спарс денес го промовираа 47-годишниот тренер како нивни предводник до крајот на сезоната 2025/26.

Се очекува Тудор да го спаси Спарс од испаѓање.

– Голема чест ми е да се приклучам на овој клуб во важен момент. Ја разбирам одговорноста што ми е доверена, а мојата цел е јасна: да постигнеме поголема стабилност во нашата игра и да се бориме со самодоверба во секој натпревар, изјави Тудор за клупскит сајт.

Хрватот, исто така, го истакна потенцијалот на тимот што го презема.

– Во овој состав има квалитетни фудбалери, а мојата работа е да ги организирам, да им ја вратам енергијата и брзо да ги подобрам нивните резултати, додаде тој.

Последна работа на Тудор беше во Јувентус. Претходно тој беше тренер и на Лацио, Марсеј и Верона. Тудор го замени данскиот тренер Томас Франк во Тотенхем, кој беше отпуштен на 11 февруари по само неколку месеци по неговото поставување.

По 26 кола во Премиер лигата, Тотенхем е на 16. место со 29 бода.