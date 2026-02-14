 Skip to main content
14.02.2026
Република Најнови вести
Сабота, 14 февруари 2026
Неделник

Чеда Јовановиќ е многу љубоморен на дечкото: Му ги брише пораките во мобилниот

Естрада

14.02.2026

Политичарот Чедомир Јовановиќ и неговиот долгогодишен пријател и цимер Александар Кос имаат блиска врска која веќе некое време привлекува внимание од јавноста. Тој вели дека е многу љубоморен па и дека му ги брише пораките од мобилниот.

По разводот од сопругата Јелена, Јовановиќ сега го дели својот дом со Аца кој е негова голема животна поддршка. Двајцата сега покажаа како поминуваат моменти заедно во домашна атмосфера, откривајќи дел од секојдневниот живот зад затворени врати.

Аца и Чеда останаа будни до доцна во ноќта и покажаа дека дури и тогаш сакаат да направат добра храна.

Поврзани вести

Семејство  | 15.01.2026
Извршители го бркаат од станот Чеда Јовановиќ во кој живее со момчето
Семејство  | 07.01.2026
Гледаат филмови и серии: Чеда Јовановиќ откри како со момчето ги минуваат празниците
Семејство  | 30.12.2025
Ќе се кердосаат: Чеда Јовановиќ живее со дечкото
﻿