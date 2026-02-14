Чеда Јовановиќ е многу љубоморен на дечкото: Му ги брише пораките во мобилниот

Политичарот Чедомир Јовановиќ и неговиот долгогодишен пријател и цимер Александар Кос имаат блиска врска која веќе некое време привлекува внимание од јавноста. Тој вели дека е многу љубоморен па и дека му ги брише пораките од мобилниот.

По разводот од сопругата Јелена, Јовановиќ сега го дели својот дом со Аца кој е негова голема животна поддршка. Двајцата сега покажаа како поминуваат моменти заедно во домашна атмосфера, откривајќи дел од секојдневниот живот зад затворени врати.

Аца и Чеда останаа будни до доцна во ноќта и покажаа дека дури и тогаш сакаат да направат добра храна.