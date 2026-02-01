Столе прими гол за пораз две минути пред крајот

Екипата на Бетис стигна до триумф од 2:1 во дуелот од 22.коло од Ла Лига против Валенсија на Столе Димитриевски, иако гостите имаа водство. Голот за победа Бетис го постигна во финишот на дуелот во 88.минута, а стрелец беше Пабло Форналс во 88.минута.

Валенсија на Димитриевски поведе во 20.минута со голот на Луис Риоха, додека Бетис изедначи во три минути подоцна од пенал. Стрелец беше Чими Авила и успеа да го совлада македонскиот репрезентативец.

За екипата на Валенсија ова беше пораз по три натпревари во кои освои седум бодови, Бетис ја постигна деветата победа и се искачи на петтото место на табелата со 35 бодови