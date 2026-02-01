Ноле најави дека ќе игра до Олимписките игри во 2028 година

Ова е голем успех, играњето во финалето, по пораз, е лошо чувство, но морам да бидам задоволен од овој резултат – изјави Новак за медиумите по поразот од 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.

Пофалби за Алкараз…

Тој е еден од најдобрите играчи со кои сум играл, мора да играте најдобар тенис за да го победите. Го правев тоа сет и пол, но се промени и тој заслужено победи. Секогаш верувам дека можам да победам, во спротивно би престанал да се натпреварувам. Мило ми е што го победив Синнер во пет сета и се борев во четири против Алкараз. Разочаран сум што не пристапив подобро во четвртиот, што не зедов повеќе, рече Ѓоковиќ.

Српскиот тенисер го доби првиот сет, а преостанатите три му припаднаа на Алкараз.

Не сакам да зборувам за тоа низ што минувам физички, што ме мачи, нема да му одземам од победникот, сакам да му честитам на Карлос, играше одлично и ја заслужи победата. Ова е еден од најдобрите натпревари што сум ги одиграл, но тешко промашување, доби брејк во важен момент, тоа го промени моментумот и тоа се случи. Моја е вината што не можев да останам во чувството што го имав во првиот сет. Многу работи се во мојата глава, така е и морам да го прифатам тоа, рече Ѓоковиќ.



Ноле призна дека во еден момент за време на четвртиот сет помислил дека може да го сврти и да го подигне трофејот

Секако дека мислев. Тој е паметен играч, се прилагодува на тоа како игра неговиот противник. Знаев што треба да направам, нешто се случи и моето ниво падна „од север кон запад“. Почувствував како мојата енергија се враќа во четвртиот, беше блиску, но вака изгледаше како да требаше да биде, нагласи најдобриот тенисер на сите времиња.

Конечно, Ѓоковиќ одговори и на прашањето дали повторно ќе игра на Австралија Опен.