Пелистер ги прекина сите контакти со Вардар

Фудбалскиот клуб Пелистер изрази незадоволство од настаните по мечот со Вардар.

Битолскиот клуб објави фотографии од реновираната јужна трибина, каде што беше навивачката група „Комити“. На нив може да се види дека скопските навивачи имаат залепено налепници, се имаат потпишувано, а дел од столчињата се скршени, па дури и запалени.

Facebook / Тони Коњановски

Поради тоа, но и како што велат од Пелистер односот на управата на вардарци, на натпреварите во Битола повеќе нема да бидат добредојдени скопјани. Исто така, како проблематично го посочија и присуството на вооружано обезбедување на управата на Вардар во ВИП делот на стадионот.