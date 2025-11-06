xingchen-yan-on-unsplash

Германија испратила дипломатска нота до Кина поради забраната за извоз на микрочипови во Европа. Причината е кинеската забрана за извоз на производи од „Nexperia“, произведени во фабрики во Кина.

Ваквата одлука доаѓа како одговор на постапките на холандската влада, која на 30 септември 2025 година го национализираше седиштето на „Nexperia“ (во сопственост на кинеската „Wingtech Technology Co“). Кинеската филијала на „Nexperia“ ја објави својата оперативна независност.

Претходно, во декември 2024 година, „Wingtech“ беше додаден на списокот со санкции на САД, со што американските извозни ограничувања беа проширени на „Nexperia“ (како компанија со повеќе од 50% кинеска сопственост).

Во кинеската фабрика „Nexperia“ се одвива последната фаза од производството – пакување и тестирање на полупроводнички чипови. Самите чипови се произведуваат во Европа, а во Кина се подготвуваат за испорака.

Ограничувањето првенствено влијае на европската автомобилска индустрија (БМВ, Мерцедес-Бенз, Фолксваген, Бош, итн.), како и на воено-индустрискиот комплекс, кој во моментов служи како главен двигател на економијата во ЕУ – чиповите „Nexperia“ може да се користат во воени системи (електроника, радари, транспорт).

Ова е очигледно уште една фаза од конфронтацијата меѓу САД и Кина, како резултат на која земјите долго време интегрирани во глобалните производствени синџири стануваат жртви на судири меѓу групи на глобални елити, каде што важи само „законот на најсилниот“.

Како резултат на тоа, се очекува одредено зголемување на цените и временските трошоци за воено производство во ЕУ. Во исто време, не треба да се очекуваат глобални проблеми со воено-индустрискиот комплекс на европските земји од НАТО.