Палестина и Израел не сакаат ни да се ракуваат за фудбал

Претседателот на Фудбалската асоцијација на Палестина, Џибрил Раџуб, одби да се ракува со потпретседателот на Фудбалската асоцијација на Израел, Басим Шеик Сулиман, на Конгресот на Меѓународната фудбалска федерација (ФИФА) во Ванкувер.

Откако двајцата функционери се обратија на Конгресот, претседателот на ФИФА, Џани Инфантино, ги покани на сцената, во налик на однапред договорено ракување.

До ракување, сепак, не дојде, а Раџуб гласно протестираше од микрофонот пред да ја напушти сцената.

Откако обајцата ја напуштија сцената во Конгресниот центар во Ванкувер, Инфантино им се заблагодари за обраќањето пред делегатите и повика на единство.

„Претседателе Раџуб, потпретседателе Сулиман, ајде да работиме заедно. Ајде да работиме заедно за да им дадеме надеж на децата. Ајде да работиме заедно на ова“, рече Инфантино.

По конгресот, Раџуб упати апел, прашувајќи дали Израел „воопшто има право да биде дел од ФИФА“.

„Од моја страна, јас продолжувам да ги почитувам и следам сите законски процедури преку институциите на ФИФА, но мислам дека е време да се разбере дека Израел треба да биде санкциониран за кршење на статутите и човековите права на ФИФА“, рече Раџуб.