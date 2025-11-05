Oдлични мечеви синоќа во ЛШ, кој не гледаше многу пропушти

Тренерот на Ливерпул, Арне Слот, го коментираше триумфот од 1:0 синоќа над Реал Мадрид на домашен терен во четвртото коло од Лигата на шампионите.

– Беше одличен настап против тим кој загуби само еднаш оваа сезона. Можевме да играме уште подобро. Уште една победа против многу добар тим. Тие се во одлична форма во моментов. Беше одличен натпревар – мислам дека со сигурност можеме да кажеме дека ова е нашиот најдобар натпревар во сезоната. Момците направија сè што можеа за да ги држат надвор од нашата половина, изјави Слот за веб-страницата на УЕФА.

Ливерпул има девет бода и се наоѓа на 6.место на табелата, Реал Мадрид е петти исто така со шест бода. Водат Баерн и Арсенал со максимални 12 бода