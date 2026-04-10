На 29 мај во Сараево ќе ја тестираме Босна пред СП

10.04.2026

„А“ фудбалската македонска репрезентација ќе одигра пријателски натпревар против Босна и Херцеговина на 29.мај 2026 во Сараево. Босна Херцеговина е учесник на Светското првенство.

Натпреварот ќе се одигра во Сараево, на стадионот „Асим Ферхатовиќ Хасе“.

Точниот термин за почетокот на натпреварот ќе биде дополнително одреден.

Овој контролен натпревар во рамки на официјалниот ФИФА термин.

За нашиот тим ќе биде можност за проверка пред новиот циклус од Лигата на Нациите, а првите дуели во ова натпреварување се играат во септември.

Поврзани вести

Фудбал  | 31.03.2026
Македонија одигра без голови против Ирска
Фудбал  | 31.03.2026
Eве какви измени направи Седлоски за мечот против Ирска
Фудбал  | 31.03.2026
Mладите фудбалери ја победија Ерменија нагости