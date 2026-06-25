Mириса на нерешено: Oбложете се на овој меч дека ќе нема победник

Во недела рано наутро на Светското првенство во фудбал може да се случи исклучително непријатна ситуација, бидејќи поради сите досегашни резултати, како и новиот систем на натпреварување во кој одат најдобрите третопласирани селекции, се создава ситуација каде што има натпревар во кој едноставно – никој не сака да победи!

Тоа ќе биде и последниот натпревар од групната фаза на Светското првенство, кога математиката ќе биде целосно јасна, а тоа ќе биде судир меѓу Австрија и Алжир. Парадоксално, поразениот од овој натпревар ќе се снајде „подобро“ на самиот почеток од нокаут фазата на натпреварувањето, односно ако заврши трет во групата.

Британскиот „Тајмс“ ги направи сите пресметки во оваа прилика и пронајде неверојатна абнормалност во групата Ј. Имено, победникот од натпреварот Австрија-Алжир би одел на Шпанија на почетокот од нокаут фазата, додека поразениот би добил натпревар со Иран или Белгија!

Двете селекции речиси ја зацврстија третата позиција со освоени три бода. Правилата велат дека второпласираната екипа од Групата Ј оди директно во Фурија, а од друга страна, третопласираната екипа оди во второпласираната екипа од Групата Г, каде што Иран или Белгија најверојатно ќе завршат како второпласирана селекција.

Математиката вели дека Австрија мора да изгуби за да ја избегне Шпанија!



Математиката вели дека со победа, Алжир би бил втор, а со пораз и нерешено, би завршиле трети. Од друга страна, Австријците нужно мора да го изгубат овој натпревар за да паднат на третото место. Средбата во Канзас Сити затоа ќе биде во центарот на вниманието.

Сите се плашат од познатиот „Срам од Хихон“, каде што беа вклучени и селекциите на Австрија и Алжир, иако индиректно во тоа време. Тогаш, во 1982 година, Западна Германија ја победи Австрија со 1:0 и ги испрати двата тима до африканската репрезентација. Беше виден ран гол, по што тимовите само се поминаа еден со друг со топката на теренот.

Поради тој натпревар ФИФА одлучи сите натпревари да се играат истовремено во последното коло. Но, таа не мислеше дека новиот формат, покрај тоа, може да донесе нови проблеми од ваква природа…