Мицкоски: Соседна држава заедно со опозицијата шират теза ЕУ да ја сопре финансиската помош за Македонија

„Соседна држава на Македонија шири информација ЕУ да не и помага финансиски на Македонија, да и се скратат сите фондови како ЕУ, затоа што ако и помага, Македонија ќе напредува, а во спротивно, ако нема ЕУ фондови за Македонија, тогаш ќе дојде пред банкрот, ќе биде приморана да клекне, да моли и на тој начин да се реализира тоа коешто се бара од нив“, соопшти премиерот Христијан Мицкоски сознанија од мултилатерални и билатерални средби, без да открие која соседна држава ја шири оваа теза, а е членка на ЕУ.

Како одговор на пратеничко прашање за обвинувањата од опозицијата дека Македонија е пред банкрот, Мицкоски се надоврза дека токму тоа се тезите и на македонската опозиција.

И ова е многу опасна теза којашто денеска ја шири опозицијата. А фактот е дека оваа влада ги сервисира сите обврски преземени од претходната влада. Не се чека ни ден, ни милиметар во било која област, дали е тоа Министерството за внатрешни работи, дали е тоа во одбраната или е тоа по некоја основа во другите ресори.

Во Министерството за транспорт сега ги префрливме проектот за коридорот 8 и 10Д, во Јавното претпријатие за државни патишта, железницата, коридорот 8 итн. Вклучително и оние обврски, како солидарниот данок, обврски коишто беа од претходната влада на начин на којшто јавноста следеше, практично се одземаа пари од компаниите, иако тврдевме дека е неуставно, дека ќе имаме проблем и тоа ние го враќаме, вклучително и пресуди коишто доаѓаат од Европскиот суд за човекови права кои што се десет или петнаесет години стари. И тоа го враќа, исто така, оваа влада. И не очајуваме, не кукаме, не држиме прес-конференции да велиме „вака било- така било“, тоа е нашата обврска и ние таа обврска си ја следиме со сите предизвици со коишто располагаме и резултатите ги кажавме, со бројки коишто ги објавува Меѓународниот монетарен фонд. Јасно се вели, за трипати помал долг и за трипати пократко време, имаме раст на номиналниот бруто домашен производ за 140 милиона долара повеќе од претходната влада“, сподели Мицкоски.