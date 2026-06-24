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Среда, 24 јуни 2026
Неделник

Meси планира да игра уште долго

Фудбал

24.06.2026

 Најдобриот аргентински фудбалер, 39-годишниот Лионел Меси откри колку долго планира да игра фудбал.

Меси денес наполни 39 години.

– Дали планирам да играм уште неколку години? Да, да. Ќе играм уште некое време, сè додека можам да бидам корисен, сè додека се чувствувам добро физички и им помагам на моите соиграчи… Ќе продолжам да играм, изјави Меси во интервју за новинарот Фабрицио Романо.

За време на групната фаза на Светското првенство во 2026 година, Меси постигна хет-трик против Алжир (3:0) и два гола против Австрија (2:0), помагајќи ѝ на Аргентина да се пласира во нокаут фазата на турнирот.

Аргентина на 28 јуни ќе игра против Јордан во нивниот последен натпревар од групната фаза на Мундијалот 2026

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