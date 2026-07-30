Oва е семејното стебло на семејството Меси: Лео можел да игра за уште две репрезентации

Истражувањето на семејното дрво на Лионел Меси ја откри досега помалку познатата врска на аргентинскиот фудбалер со Бразил. Еден од прадедовците на Меси по мајчина линија е роден во 1904 година во Рибеирао Прето, град во бразилската држава Сао Паоло, објави „Глобо“.

Ардериго Коќетини, кој станал Федерико Куќетини по промените во матичните документи. Тој бил прадедо на Лионел Меси и предок на неговата мајка Селија Марија Куќетини. Семејството пристигнало во Бразил од Италија кон крајот на 19 век.

Од каде се предците на Меси



Прапрадедото на Меси, Раниеро Коќетини, е роден во италијанскиот град Сан Северино Марке. Тој пристигнал во Бразил со сопругата Роза во 1899 година, по што се вработил како земјоделски работник на една од фармите во внатрешноста на сојузната држава Сао Паоло.

Во Бразил, тие ја добиле ќерката, Ермини, во 1900 година, и синот, Ардериго, на 27 јануари 1904 година. За време на регистрацијата на семејството, имињата и презимињата биле променети, што било вообичаено кај европските доселеници поради разликите во изговорот и правописот.

Ардериго станал Федерико во Бразил, а Кочетини бил променет во Кучитина. Федерико е прадедо на Меси – објаснил италијанскиот истражувач Фиоренцо Сантини, кој го реконструирал семејното дрво на аргентинскиот фудбалер.



Семејството веќе се преселило од Бразил во Аргентина во 1905 година. Таа се населила во областа Росарио, каде што подоцна се родил дедото на Меси, Антонио Кучитини, потоа неговата мајка Селија, а на 24 јуни 1987 година, Лионел Андрес Меси Кучитини.