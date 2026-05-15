15.05.2026
Лукаку во составот на Белгија за СП2026

Селекторот на белгиската фудбалска репрезентација, Руди Гарсија, го објави списокот фудбалери за претстојното Светско првенство (СП2026) на кој се најде и напаѓачот Ромелу Лукаку, кој пропушти голем дел од оваа сезона во дресот на Наполи поради проблеми со повреди.

За Лукаку и неговите репрезентативни колеги, Кевин де Брујне и Тибо Куртоа, ова ќе биде четврто мундијалско учество.
Лукаку последен пат го облече белгискиот дрес во квалификацискиот натпревар против Велс во јуни минатата година, а поради повреди одигра само пет натпревари во Серија А оваа сезона.

Белгија ќе игра во Групата Г на Светското првенство, против Египет на 15 јуни, Иран на 21 јуни и Нов Зеланд на 27 јуни.

