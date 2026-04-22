22.04.2026
Легендата Ребров си замина од клупата на Украина

Украинската фудбалска федерација објави денеска дека се договорила со Сергеј Ребров за крај на соработката со досегашниот селектор на националниот тим.


Поранешниот прославен украински фудбалер ја предводеше репрезентацијата од јуни 2023 година. Под негово водство, Украина се пласираше Европското првенство во 2024 година, но ја заврши групната фаза како последнопласирана во конкуренција на Белгија, Словачка и Романија.


Во квалификациската група за Светското првенство во 2026 година, Украина заврши втора зад Франција, заедно со Исланд и Азербејџан, а во полуфиналните плејоф натпревари загуби од Шведска со вкупен резултат од 1:3.
Ребров претходно беше тренер на Динамо Киев, Ференцварош, Ал-Ахли и Ал-Аин