Каде ќе оди Дибала?

Фудбалерот на Рома, Пауло Дибала, сè уште не се согласил да се приклучи на ниту еден клуб како слободен агент ова лето.

Според инсајдер Фабрицио Романо на платформата за социјални медиуми Икс, 32-годишниот Аргентинец е целосно фокусиран на завршување на сезоната со римскиот клуб на највисоко можно ниво, а потоа ќе ја процени својата иднина и сите можни опции за продолжување на кариерата.

Тековниот договор на Дибала со Рома е до јули 2026 година. „Трансфермаркт“ ја проценува неговата вредност на пет милиони евра.

Дибала е во Рома од 2022 година. На 136 натпревари во сите натпреварувања за римскиот тим, тој постигна 45 гола и имаше 26 асистенции.