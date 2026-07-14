Франција шутна еднаш кон голот, Шпанија е во финалето на СП

Шпанските фудбалери ќе имаат можност да станат светски шампиони по втор пат во историјата.

Во првото полуфинале во Далас, Шпанија ја победи Франција со 2:0 (1:0).

Црвената фурија ќе игра во финалето во недела против победникот од второто полуфинале во кое се среќаваат Англија и Аргентина.



Актуелните европски шампиони ја остварија победата со головите на Микел Ојарзабал во 22-та минута од пенал и Педро Поро во 58-та минута.

Иако резултатот можеби не го кажува тоа, Шпанија едноставно ја разби Франција. Најдобриот напад во претходниот дел од Светското првенство беше речиси невидлив, имаше само еден удар во голот.