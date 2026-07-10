 Skip to main content
10.07.2026
Република Најнови вести
Петок, 10 јули 2026
Неделник
ВО ЖИВО
Изјава на вицепремиерот Александар Николоски

Дали е така? Колина убедува дека никој, дури ни Инфантино не може да влијае на судиите

Фудбал

10.07.2026

Претседателот на судиската комисија на ФИФА, Пјерлуиџи Колина, застана во одбрана на судиските одлуки на осминафиналниот натпревар на Светското првенство меѓу Аргентина и Египет (3-2), отфрлајќи ги обвинувањата за пристрасност и посочи дека судиите дејствувале целосно независно и во согласност со правилата.


Во интервју објавено на официјалниот сајт на ФИФА, Колина рече дека критиките кон судиите се дел од фудбалот, но го осуди доведувањето во прашање на интегритетот на судиите откако Египет се пожали на судиските одлуки во осминафиналето во кое Аргентина победи со пресврт, постигнувајќи три голови во завршните десетина минути.


„Конструктивната дебата за одлуките секогаш ќе биде дел од фудбалот, но неоснованите обвинувања немаат место во нашиот спорт“, рече Колина.


„Никој не може да го доведува во прашање интегритетот на судиите на Светското првенство. Никој не може да тврди дека судењето на ФИФА може да биде под влијание на кој и да е, дури ниту на претседателот на ФИФА, Џани Инфантино.“, посочи Колина.
Поранешниот легендарен италијански судија предупреди дека ваквите обвинувања би можеле да доведат до закани кон судиите и нивните семејства.
Египетскиот табор жестоко реагираше на судиските одлуки на дуелот против Аргентина, а фудбалската федерација на оваа земја соопшти дека „неколку клучни инциденти предизвикале сериозна загриженост и длабоки прашања за конзистентноста и праведноста на одлуките што директно влијаеле на текот на натпреварот“

Поврзани вести

Фудбал  | 24.06.2026
Се слoужувате? Инфантино го нарече ова СП најуспешно
Фудбал  | 24.06.2026
Првиот човек на ФИФА тврди дека паузите за хидратација не носат пари
Фудбал  | 11.06.2026
Првиот човек на ФИФА ги брани високите цени на билетите за СП