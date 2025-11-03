 Skip to main content
03.11.2025
Барса сака Рашворд да се согласи на помала плата за да остане на „Ноу Камп“

Фудбал

03.11.2025

Барселона продолжува со преговорите за потпишување на позајмица со напаѓачот на Манчестер јунајтед, Маркус Рашфорд, со траен договор.

Според „Диарио Спорт“, шпанскиот клуб би сакал 28-годишниот Англичанец да се согласи на намалување на платата, моментално околу 370.000 евра неделно. Во замена, ќе му понудат долгорочен договор.

Договорот за позајмица важи до 30 јуни 2026 година. 

Во сезоната 2025/26, напаѓачот постигна шест гола и имаше седум асистенции во 14 натпревари.

„Трансфермаркт“ ја проценува трансферната вредност на играчот на 40 милиони евра.

