Барса сака Рашворд да се согласи на помала плата за да остане на „Ноу Камп“

Барселона продолжува со преговорите за потпишување на позајмица со напаѓачот на Манчестер јунајтед, Маркус Рашфорд, со траен договор.

Според „Диарио Спорт“, шпанскиот клуб би сакал 28-годишниот Англичанец да се согласи на намалување на платата, моментално околу 370.000 евра неделно. Во замена, ќе му понудат долгорочен договор.

Договорот за позајмица важи до 30 јуни 2026 година.

Во сезоната 2025/26, напаѓачот постигна шест гола и имаше седум асистенции во 14 натпревари.

„Трансфермаркт“ ја проценува трансферната вредност на играчот на 40 милиони евра.