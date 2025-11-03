 Skip to main content
03.11.2025
Понеделник, 3 ноември 2025
Хаќим Рамадани, кандидат за градоначалник на Брвеница од денеска е невработен, бара работа во приватен сектор

Македонија

03.11.2025

Фејсбук профил на Хаќим Рамадани

Хаќим Рамадани кандидатот за градоначалник на Општина Брвеница од Коалицијата Вреди кој досега ја извршуваше функцијата директор на Државниот инспекторат за локална самоуправа, преку социјалните мрежи објави дека од денес е без работа и дека бара вработување исклучиво во приватниот сектор.

Од денес сум невработен. Сум дипломиран економист и барам работа само во приватни компании“, напиша Рамадани на социјалните мрежи.

На локалните избори, Рамадани не успеа да победи, неговиот противкандидат од ВМРО-ДПМНЕ, Јовица Илиевски, освои повеќе гласови и ќе ја преземе функцијата градоначалник на Брвеница.

Премиерот Христијан Мицкоски претходно најави дека Рамадани ќе биде разрешен и од директорската позиција во Инспекторатот.

