Хаќим Рамадани, кандидат за градоначалник на Брвеница од денеска е невработен, бара работа во приватен сектор

Хаќим Рамадани кандидатот за градоначалник на Општина Брвеница од Коалицијата Вреди кој досега ја извршуваше функцијата директор на Државниот инспекторат за локална самоуправа, преку социјалните мрежи објави дека од денес е без работа и дека бара вработување исклучиво во приватниот сектор.
Од денес сум невработен. Сум дипломиран економист и барам работа само во приватни компании“, напиша Рамадани на социјалните мрежи.
На локалните избори, Рамадани не успеа да победи, неговиот противкандидат од ВМРО-ДПМНЕ, Јовица Илиевски, освои повеќе гласови и ќе ја преземе функцијата градоначалник на Брвеница.
Премиерот Христијан Мицкоски претходно најави дека Рамадани ќе биде разрешен и од директорската позиција во Инспекторатот.