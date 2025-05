Aвтомобил влезе меѓу навивачите на Ливерпул кога ја прославуваа титулата

Во Ливерпул за малку ќе се случеше трагедија откако автомобил удри во навивачи што присуствуваа на титулата. , Повредени се 50 лица, од кои 27 се хоспитализирани. Меѓу нив има и две лица во критична состојба, вклучително и дете.

Дополнително ќе се испитува дали станува збор за терористички наппад

Dozens of injuries reported in Liverpool, England after a man plowed into a large crowd.



Police have urged the public not to speculate about the driver’s background… https://t.co/tqRpWduZiv pic.twitter.com/ogCakTRLtA