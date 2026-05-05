Атлетико Мадрид вечерва игра за ново финале во ЛШ

Шпански претставник во полуфиналето од Лигата на шампионите оваа сезона е Атлетико Мадрид. Учеството во самата завршница е сосема заслужено особено со начинот на која екипата на Диего Симеоне ги играше европските натпревари.

– Ќе им кажам на моите играчи да играат како што играа во второто полувреме на домашен терен. Ќе се обидеме да го одиграме натпреварот што треба да се игра, со интензитетот што го бара. Имаме многу верба во она што го правиме, изјави Симеоне.

За да се дојде до пласман во финалето Атлетико мора да постигне победа, а на потег ќе бидат напаѓачите:

– Ќе биде одличен натпревар за играње, за доживување и се надеваме дека ќе можеме да покажеме правилен став и да се справиме со притисокот. На чекор сме од уште едно финале. Тимот го знае тоа, а и вие знаете дека има голема самодоверба во тимот. Треба да бидеме тактички и дефанзивно силни и да продолжиме со истиот стандард што го покажавме во второто полувреме дома, изјави Антоан Гризамн.

Атлетико Мадрид има одиграно три финалиња и во сите три има порази.