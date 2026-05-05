 Skip to main content
05.05.2026
Република Најнови вести
Вторник, 5 мај 2026
Неделник

Ќе стигне ли конечно Арсенал до „ушестиот“ пехар!

Фудбал

05.05.2026

Реванш полуфиналето од Лигата на шампионите меѓу Арсенал и Атлетико Мадрид што се игра вечерва (почеток 21 часот) привлекува големо внимание. По првиот дуел во Мадрид победник немаше и дуелот заврши – 1:1. За двата тима овој натпревар е од исклучително значење.

–  Ја чувствувам енергијата во и меѓу тимот, кај нашите навивачи, ова се моментите што сакаме да ги живееме заедно. Имавме многу работа како клуб. По 20 години повторно да бидеме во оваа позиција и сме гладни да добиеме натпревар и да се пласираме во финалето, изјави менаџерот на Арсенал Микел Артета.

За важноста на натпреварот напаѓачот Виктор Ѓоќереш истакна:

–   Се снајдовме многу добро во текот на целата сезона, но секако сега овие натпревари … се она на што сè се сведува, да нè доведат до целта. Досега беше неверојатно она што го направивме, но мора да го направиме сега.

Арсенал во својата клупска историја има едно учество во финалето од Лигата на шампионите 2006 година и пораз од Барселона

Поврзани вести

Фудбал  | 14.04.2026
Продолжуваат проблемите за Арсенал – пет играчи не тренираа
Фудбал  | 11.04.2026
Kикс на Арсенал, чекор назад кон титулата
Фудбал  | 07.04.2026
Ќе се распукаат ли „топџиите“ во Лисабон?