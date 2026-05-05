Ќе стигне ли конечно Арсенал до „ушестиот“ пехар!

Реванш полуфиналето од Лигата на шампионите меѓу Арсенал и Атлетико Мадрид што се игра вечерва (почеток 21 часот) привлекува големо внимание. По првиот дуел во Мадрид победник немаше и дуелот заврши – 1:1. За двата тима овој натпревар е од исклучително значење.

– Ја чувствувам енергијата во и меѓу тимот, кај нашите навивачи, ова се моментите што сакаме да ги живееме заедно. Имавме многу работа како клуб. По 20 години повторно да бидеме во оваа позиција и сме гладни да добиеме натпревар и да се пласираме во финалето, изјави менаџерот на Арсенал Микел Артета.

За важноста на натпреварот напаѓачот Виктор Ѓоќереш истакна:

– Се снајдовме многу добро во текот на целата сезона, но секако сега овие натпревари … се она на што сè се сведува, да нè доведат до целта. Досега беше неверојатно она што го направивме, но мора да го направиме сега.

Арсенал во својата клупска историја има едно учество во финалето од Лигата на шампионите 2006 година и пораз од Барселона