Стадионот во Илинден ќе собира 1.000 гледачи

Фудбалскиот стадион во Општина Илинден ќе добие нова трибина со капацитет од 1.100 гледачи, а во склоп на проектот што го спроведува локалната самоуправа е предвидено и изградба на нови административно технички простории, соблекувални и поставување на стадионското осветлување, како и изградба на паркинг и уредување на просторот околу стадионот.
Како што соопштуват од Министерството за спорт, правата фаза од проектот опфаќа комплетна реконструкција на фудбалскиот терен со поставување на вештачка трева и нова заштитна ограда и изградба на систем за дренажа со што се добива професионална подлога за одржување на фудбалски натпревари на стадиониот кој е изграден според современите стандарди и критериуми на УЕФА.
Министерот за спорт Борко Ристовски заедно со градоначалникот на Општина Илинден, Александар Георгиевски, денеска присуствуваше на поставувањето на камен темелникот на новата трибина и административно техничките простории на фудбалскиот стадион. На настанот министерот Ристовски истакна дека вложувањата во спортската инфраструктура се вложувања во развојот на спортот и во здрава иднина и посочи дека општина Илинден е една од водечките во тој дел.
– Сите овие вложувања во спортската инфраструктура се многу важни за Министерството за спорт и за Владата, затоа што тоа се работи кои остануваат и по нашето заминување за две, три, пет или десет години. Тоа се работите на кои што сме фокусирани и ова едно продолжување од страна на градоначалникот на општина Илинден, на она што е зацртано како стратегија од стана на Министерството и на Владата за континуирано вложување во спортската инфраструктура. Многу е важно да создадеме услови за сите дечиња да може да спортуваат, да се развиваат и да се рекреираат и еден ден да станат врвни спортисти. Спортската инфраструктура е важен дел за развојот на спортот – рече Ристовски, истакнувајќи дека Министерството за спорт секогаш ќе биде вистински партнер и ќе и помога на секоја општина која вложува во спортската инфраструктура.