Стадионот во Илинден ќе собира 1.000 гледачи

Фудбалскиот стадион во Општина Илинден ќе добие нова трибина со капацитет од 1.100 гледачи, а во склоп на проектот што го спроведува локалната самоуправа е предвидено и изградба на нови административно технички простории, соблекувални и поставување на стадионското осветлување, како и изградба на паркинг и уредување на просторот околу стадионот.

Како што соопштуват од Министерството за спорт, правата фаза од проектот опфаќа комплетна реконструкција на фудбалскиот терен со поставување на вештачка трева и нова заштитна ограда и изградба на систем за дренажа со што се добива професионална подлога за одржување на фудбалски натпревари на стадиониот кој е изграден според современите стандарди и критериуми на УЕФА.

Министерот за спорт Борко Ристовски заедно со градоначалникот на Општина Илинден, Александар Георгиевски, денеска присуствуваше на поставувањето на камен темелникот на новата трибина и административно техничките простории на фудбалскиот стадион. На настанот министерот Ристовски истакна дека вложувањата во спортската инфраструктура се вложувања во развојот на спортот и во здрава иднина и посочи дека општина Илинден е една од водечките во тој дел.