LIVEUROPE концерт вечерва во МКЦ со IDEM, Убиј дедо! и Излети

Во Младински културен центар во Скопје вечерва на 20 февруари 2026 година ќе се одржи првиот LIVEUROPE концерт за оваа година. Настапите ќе започнат по отворањето на вратите во 20:00 часот.

На бината ќе настапи IDEM од Загреб, соло-проект на Антун Алекса, познат по учеството во составите Porto Morto, JeboTon Ensambl и Trophy Jump. IDEM зад себе има два албума – „poyy“ и „CIAO“, како и повеќе концерти низ регионот. Проектот е добитник на наградата Porin за нов изведувач на годината и на повеќе Rock&Off признанија.

Со нив ќе настапи и македонскиот бенд Убиј дедо!, кој најавува концерт со панк-звук. Настанот е најавен како прв настап во живо на овој состав.

Третиот бенд на програмата е Излети од Белград, младо пост-панк дуо со влијанија од денс и гаражен звук. Составот ќе го отвори концертот со енергичен настап.

Концертот е дел од програмата LIVEUROPE, паневропска иницијатива за поддршка на концертни сали и промоција на нови европски артисти.

Билетите се по цена од 350 денари во претпродажба и 500 денари на денот на концертот. Тие се достапни преку платформата bileti.mkc.mk и во билетарницата на МКЦ.