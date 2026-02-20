Концерт на Amplidyne Effect Trio и Добрила Грашеска во Социјален центар Дуња

Дизајнот на постерот е на Мартин Георгиевски и Владимир Мартиновски, реализиран со внимателен избор и адаптација на илустрации од автори чии дела се во Public Domain

Во Социјалниот центар Дуња во Скопје, на 28 февруари во 20,30 часот ќе се одрижи концерт на Amplidyne Effect Trio и Добрила Грашеска.

Amplidyne Effect Trio е концертна поставка на проектот Amplidyne Effect на Мартин Георгиевски, активен од 2009 година и препознатлив по својот амбиентален, електронски и импровизациски звук. Проектот има објавено повеќе изданија и настапувано на фестивали како Pohoda Festival, Десонанз, Live Soundtrack, PNEM Sound Art Festival и други.



Во трио форматот, Amplidyne Effect се претставува заедно со Владимир Мартиновски (тамбура, кавал, удиралки) и Соња Димитриоска (флејта), создавајќи слоевит звучен пејзаж во кој амбиенталните текстури и електронските елементи се преплетуваат во слободна форма.

Специјална гостинка на концертот е Добрила Грашеска, македонска вокалистка и авторка активна од 2006 година, препознатлива по работата со Чалгија Саунд Систем и Добрила и Дориан Дуо. Ова е нивен втор заеднички концерт, продолжување на една искрена и природна музичка соработка која органски се развива низ импровизација и заеднички звук. Добрила има објавено неколку албуми (Чалгија Саунд Систем, ТИХУВАЈ, Апокриф, Пиле шарено), а два нови проекти се во подготовка. Настапувала на фестивали како Rudolstadt, Sfinks, Colour Meeting Festival, Festival Aux heures d’été, Etnosoi!, Sarajevo Jazz, Offest, и има соработувано со бројни регионални и меѓународни автори, како и на музика за филм, театар и мултимедија.



Концертот е целосно импровизиран, со фокус на моменталната интеракција, звучната текстура и спонтаното градење на музичката атмосфера.



Дизајнот на постерот е на Мартин Георгиевски и Владимир Мартиновски, реализиран со внимателен избор и адаптација на илустрации од автори чии дела се во Public Domain.