Финале на Евровизија 2026: Обложувалниците типуваат на Финска

Евровизиската еуфорија кулминира вечерва со големото финале на 70-тото јубилејно издание на Eurovision Song Contest 2026, кое годинава се одржува во Vienna. На сцената ќе настапат 25 земји, а милионски аудиториум ширум Европа ќе го следи изборот на новиот евровизиски победник.

Според најновите прогнози на обложувалниците, Finland и натаму е главен фаворит за победа и од почетокот на евровизиската недела се наоѓа на врвот на листите. Веднаш зад неа се Australia, Greece, Israel и Romania, кои исто така важат за сериозни кандидати за триумф.

Сепак, историјата на Евровизија многупати покажала дека фаворитите на обложувалниците не секогаш завршуваат со победничкиот трофеј. Во изминатите години токму гласовите од публиката знаеле целосно да ја променат конечната табела и да донесат неочекувани пресврти во самиот финиш.

И оваа година победникот ќе се избира преку комбиниран систем на гласање – поени од националните жири-комисии и телефонски гласови од публиката, што традиционално носи дополнителна неизвесност до последен момент.

На спротивниот крај од прогнозите, според обложувалниците, се Serbia, United Kingdom, Lithuania, Germany, Belgium и домаќинот Austria.

Организаторите најавуваат спектакуларна финална вечер со моќна сценска продукција, визуелни ефекти и специјални изненадувања во чест на 70-годишниот јубилеј на најголемото музичко шоу во Европа.