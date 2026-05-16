Нема повредени во опожарениот автобус кај Отовица

МВР информира дека денеска (16.05.2026) околу 16,00 часот во СВР Велес било пријавено дека на автопатот Велес–Скопје, кај наплатната станица “Отовица”, се запалил автобус со прилепски регистарски ознаки.

-Сите патници навремено го напуштиле автобусот и нема повредени лица. На местото на настанот интервенирале екипи на ТППЕ. Извршен бил увид од страна на увидна екипа од СВР Велес, велат од Министерството.

Сообраќајот на автопатот Велес-Скопје после патарина ,,Отовица” е нормализиран и се одвива непречено.