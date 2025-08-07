 Skip to main content
07.08.2025
Република Најнови вести
Четврток, 7 август 2025
Неделник

Вечерва почнува деветтото издание на филмскиот фестивал „Дрим Шорт“ во Струга

Филм

07.08.2025

Вечерва, со почеток од 19:30 часот во Паркот на поезијата во Струга, под мотото „Гледајте филмови, нема каде да се бега“ се отвора деветтото издание на фестивалот на краток филм „Дрим Шорт“.Фестивалот ќе се одржи од седми до десетти Август на повеќе локации во Струга. Распоредот и програмата се достапни на социјалните мрежи и веб-страницата на „Дрим Шорт“ (www.dsff.mk). Влезот за сите настани е бесплатен.Програма за 7 август (четврток)Локација: Парк на поезијата, Струга 19:30 Официјална церемонија за отворање на „Дрим Шорт 2025“ 20:30 Проекција на филмовиСоочување со минатото „Човекот што не можеше да молчи“ во режија на Небојша Слијепчевиќ, 14’Меѓународна конкуренција „О“ во режија на Рунар Рунарсон, 20′.

Регионална конкуренција „Речиси сигурно неточно“ во режија на Џансу Бајдар, 20’Национална конкуренција „Зајак“ во режија на Ханис Багашов Специјална проекција „17 часот“ во режија на Флака Коколи,10′ „Излез“ во режија на Лум Радониќи, 25’Овогодишното жири го сочинува истакната група филмски професионалци: Јелена Јованова, актерка; Никола Ристановски, актер; Гвидо Казале, режисер; и Бранко Ристовски, монтажер и продуцент.

