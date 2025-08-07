 Skip to main content
07.08.2025
Република Најнови вести
Четврток, 7 август 2025
Неделник

Промоција на книгата за деца „Зима во продавницата за чудни миленичиња“ од д- р Елена Обухова

Култура

07.08.2025

Во четврток (07 август) во пресрет на големиот празник Св Климент – летен од 12.00 часот во НУ Библиотека „Григор Прличев“ во Охрид ќе се случи промоција на книгата за деца „Зима во продавницата за чудни миленичиња“ од д- р Елена Обухова.

Се работи за второто прозно дело за деца од авторката Обухова, после успешната „Продавница за чудни миленичиња“. Писателката Обухова е и авторка на илустрациите. Интересно е што дејствието на книгата е сместено токму во градот Охрид!

Промотор ќе биде д-р Емил Ниами а со авторката за книгата ќе разговара издавачот, Дејан Трајкоски.

„Во волшебната продавница за чудни миленичиња на чичко Ненад, која се наоѓа на централната улица во Охрид, доаѓањето на зимата се чувствува на посебен начин. Оваа година близнаците Марко и Марика, а исто така и нивната најдобра другарка Теа, со кои читателите веќе се запознаа во првата книга, за првпат ја поминуваат зимата заедно со посебните суштества од тајната волшебна земја Тамусечека.

Нив ги очекуваат низа новогодишни празници, кои се одбележуваат со низа локални особености и традиции.

Но на ниту еден од нив не му се наговестува спокојно поминување на зимскиот распуст без авантури. Во градот пристигнува прабабата на Теа која поголемиот дел од животот го поминала во Јапонија, а заедно со неа доаѓаат и… Кој и зошто дошол заедно со неа и што излегло од сето тоа ќе дознаете на страниците на оваа книга, а другарувањето на прабабата Нена со децата ќе ве потсети на заедничките мигови поминати со вашите баби и дедовци.“

„Зима во продавницата за чудни миленичиња“ е во издание на Прозарт медиа а објавувањето е поддржано од Министерството за култура и туризам.

Поврзани вести

Култура  | 04.08.2025
Промоција на книгата за деца „Зима во продавницата за чудни миленичиња“ од д- р Елена Обухова
Сцена  | 04.08.2025
Охрид стана дел од светската мапа на електронската музика, HUGEL го развиори македонското знаме на сцената на „Билјанини извори“
Сцена  | 03.08.2025
Синоќешниот концерт на Џејсон Деруло го запиша Охрид во листата на градови кои биле домаќини на една од најголемите музички икони на светот