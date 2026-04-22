Од денеска бесплатни онлајн проекции на филмот „Дивиа“ по повод Денот на планетата Земја

По повод Денот на планетата Земја, ИФФК „Браќа Манаки“, како дел од Јадранската мрежа на фестивали, се приклучува кон иницијативата за подигнување на еколошката свест преку седмата уметност. Во рамките на програмата „Екоскоп“, македонската и регионалната публика ќе имаат единствена можност од 22 до 29 април бесплатно да го проследат украинскиот документарен филм „Дивиа“ на Дмитро Хрешко, автор од Украина. Оваа моќна визуелна сторија, достапна онлајн, е повик за размислување за одржливоста и влијанието на човекот врз природата, потврдувајќи ја посветеноста на фестивалот кон значајни општествени и еколошки теми.

Филмот ќе биде достапен онлајн од 22 до 29 април преку линкот ondemand.kinomeetingpoint.ba.

Проекцијата се одржува како дел од програмата Екоскоп, иницијатива на фестивали обединети во Фестивалската мрежа на Јадранскиот регион: Филмски фестивал во Сараево, Филмски фестивал во Херцег Нови, Меѓународен филмски фестивал во Љубљана, Фестивал на авторски филмови, Филмски фестивал во Загреб и ИФФК „Браќа Манаки“.

Оваа година, по четври пат по ред, Мрежата на фестивали за Денот на планетата Земја прикажува документарни филмови за животната средина бесплатно за публиката низ целиот регион.

Филмот „Дивиа“ (DIVIA) ја прикажува трансформацијата на Украина – од мирна природна убавина до уништувањето предизвикано од војната. Со доаѓањето на пролетта, животот постепено се враќа, но обемот на уништувањето укажува дека брзото еколошко закрепнување е неизвесно.

Филмот беше во конкуренција за наградата „Срцето на Сараево“ на минатогодишниот 31. Филмски фестивал во Сараево и беше прикажан во Натпреварувачката програма – Документарен филм.

„Дивиа“ (DIVIA) е поетски документарец кој го истражува двојното уништување од војната – човечко и еколошко. Преку слики од изгорени шуми, уништени полиња и поплавени градови, филмот прикажува пејзажи трансформирани од насилство, но и тивка отпорност на природата и луѓето. Преку перспективата на деминери, екологисти и тимови за реставрација, тој го открива бавниот, болен, но решителен процес на закрепнување на кревките екосистеми.

Уништените шуми, поплавените села, спасувачите, деминерите, волонтерите за спасување животни и самата природа стануваат главни „актери“ на овој филм, кој целосно се потпира на слика и звук – без нарација и дијалог. Насловот на филмот се однесува на словенската божица на дивата природа, шумите, ловот и Mесечината, симболизирајќи ја природата, но и отпорот кон војната и смртта.

Проектот беше кофинансиран преку потпрограмата МЕДИА на Креативна Европа.