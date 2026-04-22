Среда, 22 април 2026
Прв до врв на Водно на 17 мај

На 17 мај Водно ќе ги обедини љубителите на спортот и природата со 14. издание на најмасовниот планински настан во земјата, Sparkasse Life Прв до врв.

Ова е повик до сите рекреативци, професионалци, семејства, компании и пријатели да станат дел од настан кој не е само трка, туку искуство што се памети и ги обединува љубителите на планината и спортот во пет натпреварувачки категории кои водат до врвот на Водно: планинско трчање (4,5 км), планински велосипедизам (9 км), друмски велосипедизам (11,4 км), E-Bike (9 км), тим-билдинг трка за компании: Summit Run (4,5 км)

Без разлика дали учесниците се натпреваруваат или учествуваат рекреативно, целта е иста: да се стигне до врвот и да се биде дел од најмасовното искачување на Водно и енергијата што секоја година ја создаваат илјадници учесници.

Трките во велосипедизам ќе започнат во 9:45 часот од Музејот на град Скопје со летечки старт пред ОУ „Кочо Рацин“, додека планинското трчање и тим-билдинг трката ќе стартуваат директно пред училиштето во 10:00 часот. Патеките вклучуваат контролни точки кај полицијата, Средно Водно и пред целната линија на врвот.

Секој учесник што ќе ја заврши трката ќе добие финишер медал, додека за најдобрите се предвидени одличја во сите старосни категории, во машка и женска конкуренција. Шпаркасе Банка, како главен поддржувач, повторно обезбедува награден фонд од 1.000 евра за поставување нови рекорди. Дополнително, на настанот ќе биде поставен и „лаунџ корнер“ со изненадувања, награди и активности, кои ќе го збогатат целокупното искуство за сите учесници и посетители.

На врвот е предвиден пикник, храна, пијалаци, диџеј и настап на бенд во живо, како и дружење и атмосфера што го претвора искачувањето во вистинска прослава. По забавната програма ќе се одржи церемонија за прогласување на победниците.

Крајниот рок за пријавување е 10 мај. Пријавувањето се одвива преку веб-страницата prvdovrv.mk.

