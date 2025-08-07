„Флипбук филм фестивал“ во Скопје од четврток до недела

Во Кинотека на Македонија во Скопје од 7 до 10 август ќе се одржи шестото издание на „Флипбук филм фестивал“ на кој ќе се прикажат 110 филмови во главната студентската селекцијата на анимиран докуметарец, на анимирани музички видеа и европската панорама.

На фестивалот ќе бидат прикажани наградувани филмови од светските филмски фестивали од изминатата година, меѓу останатите и филмот „Хурикан“ на чешкиот автор Јан Саска, добитник на награди на „Санденс“, Анеси, Мелбурн, Лондон, „Вљубениот Кафка“ на Зане Оборенко, „Психонаути“ и „Како“ на хрватските автори Нико Радаш и Марко Мештровиќ, како и филмови од полска, шведска, белгијска, руска, грчка, француска продукција.

Во студентската селекција ќе бидат прикажани филмови од најдобрите европски школи за анимиран филм, наградуваните германско-ирански „Крушова градина“, француско-британскиот „Интермисија“.

Во категоријата анимиран-документарен филм ќе бидат прикажани седум наслови, меѓу кои наградуваниот „Саарвокадо“ на Виктор Ороско Рамирез, данскиот „Визуелизација на пресек“, францускиот „Мојот тинејџ блекаут“ прикажан во Отава и Клермон Феран…

На отворањето на фестивалот специјална проекција и домашна премиера ќе има филмот „Неми филмови“ на авторот Крсте Господиновски, кој годинава во мај имаше премиера на Анеси и веќе освои неколку награди на филмските фестивали.

Во студентската селекција ќе бидат прикажани „Изгубено-најдено“ на Диме Ѓорѓиевски и „Мајчин инстинкт“ на Ема Зафировска, а во селекцијата на анимирани музички видеа ќе бидат прикажани „Еден ден“ на Ѓорѓе Јовановиќ и Александар Јосифовски и „Приспивна“ на Никола Радуловиќ.

Во европската панорама ќе бидат прикажани вкупно 31 филм, од кои пет македонски: „Бла-бла“ на Кристина Даниловска, „Последната светулка“ на Димитар Аризанов, „Желба“ на Ирена Поповска, „Дневникот на заведениот“ на Сашко Илов и Цеци Темкова, „Рега га е“ на Ивица Сирановиќ и „17 часот“ на Фјака Коколи.

Во рамките на фестивалот ќе бидат реализирани и изложби и работилници за производство на анимиран филм и флип-бук, а ќе бидат промовирани и книгите „Калиграфи на филмското писмо“ на филмскиот критичар Влатко Галевски, издание на „Флипбук букс“, и книгата „Штрих и стих“, издание на познатиот во светот на анимираниот филм „Компот колектив“, чии основачи Весела Данчева и Иван Богданов се дел од фестивалското жири.

Во жирито годинава членови ќе бидат и директорите на филмскиот фестивал „Анимест“ од Букурешт, Лиџа Соаре и Михаи Митрица, како и наградуваните српски автори на анимиран филм Никола Мајдак и Ана Недељковиќ.