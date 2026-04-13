13.04.2026
Документарецот Avec L’Amour на Илија Цветковски денеска во „Синеплекс“

Денеска, на 13 април, понеделник продолжува иницијативата на Агенцијата за филм македонските филмови да се гледаат на големото платно. По минатонеделниот успешен старт со „Панкот не е мртов“, кој прослави 15-годишнина од премиерата, овој пат следи филм од жанрот на креативната документаристика.

Во скопското кино „Синаплекс“ во 18 часот ќе биде прикажен „Avec L’Amour“ на режисерот Илијa Цветковски, документарец кој е посветен на Дионис Пашлаков, наставник по биологија од Неготино со голема страст за олдтајмери.

Влезот е бесплатен, по принципот прв дојден, прв услужен.

Поврзани вести

Билборд  | 02.04.2026
„Звук на паѓање“ – кога минатото одекнува, а вистината конечно проговорува
Филм  | 30.03.2026
Агенција за филм најавува бесплатни кино проекции на македонски филмови во „Синаплекс“
Билборд  | 11.03.2026
„Орлите на Републиката“ – моќна приказна за падот, изборот и цената на вистината